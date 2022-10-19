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İngiltere böyle bir enflasyonu 40 yıldır görmedi! Çift haneye çıkan enflasyon şoke etti

İngiltere böyle bir enflasyonu 40 yıldır görmedi! Çift haneye çıkan enflasyon şoke etti

Enflasyon belası artık Avrupa ülkelerini de yakıyor. İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi; 40 yılın zirvesine ulaştı. İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

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İNGİLTERE enflasyon şoku yaşıyor. 40 yıl sonra İngiltere'de enflasyon eylül ayında yüzde 10'un üzerine çıkarak, yeniden çift haneyi gördü. Merkez bankalarının faiz hamleleriyle enflasyonu düşürme çabaları sonuçsuz kalırken İngiltere'de enflasyon sorunu derinleşiyor.

40 yıldır böyle enflasyon görmediler

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 10.1 oranında arttı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 10 seviyesindeydi. Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. İngiltere çift haneli enflasyonu 40 yıldır görmemişti. 

Beklentinin üstüne çıktı şoke etti

Ekonomistler ağustos ayında yüzde 9,9 olan yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 10 olmasını bekliyordu. Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,4 yükseliş olacağı yönündeydi. Çekirdek TÜFE de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık yükselişin yüzde 6,4 olacağı öngörülüyordu.

Perakende fiyat endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 12,6 artış gösterdi. Eylül ayında İngiltere'de üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Beklenti yüzde 15,6 yükseliş olacağı şeklindeydi. Çekirdek ÜFE de eylül ayında bir önce aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 14 arttı.

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