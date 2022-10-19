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Düğün için gün sayarken öldü nişan fotoğrafı kahretti! Baba: Bütün eşyasını aldık nasip olmadı

Düğün için gün sayarken öldü nişan fotoğrafı kahretti! Baba: Bütün eşyasını aldık nasip olmadı

BARTIN'da maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 41 işçiden biri Murat Öztan oldu. Öztan'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Acılı baba, "Bütün eşyası alındı, düğünü bekliyorduk. Son görüşmemizde evde ailecek düğün için konuşmuştuk. Nasip olmadı" diye konuştu.

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Kurucaşile ilçesi Sarıderesi köyünde yaşamını sürdüren Öztan ailesinin 8 çocuğundan ikincisi olan Öztan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde 2019'da işe başladı.

Yaklaşık 3 yıldır nişanlı olan ve yeni evinin beyaz eşyalarını da satın alan Öztan, 3-4 ay içinde gerçekleştirmeyi planladıkları düğün için hazırlık yapıyordu.

Baba Ali Öztan, AA muhabirine, patlama yaşandığında evde yemekte olduklarını, haberi alınca yola çıktıklarını söyledi. Sabah saatlerine kadar maden sahasında oğullarının sağ çıkmasını beklediklerini belirten Öztan, sabaha karşı hastaneden evladının cenazesini teslim aldıklarını kaydetti.

"Beyaz eşyasını her şeyini aldım düğünü bekliyorduk"

Oğullarının cenazesini köy mezarlığına defnettiklerini dile getiren Öztan, şehit işçinin düğün sürecini gözyaşlarıyla anlattı: "Nişanlı oğlumun düğününü 3-4 ay sonra durumu düzeltince yapacaktık. Beyaz eşyasını aldım, hepsi alındı düğünü bekliyorduk. Son görüşmemizde evde ailecek düğün için konuşmuştuk. O da nasip olmadı."

"Sabaha kadar gelecek diye bekledim"

Anne Sevim Öztan da patlama haberini alır almaz yola çıktıklarını, daha önce Murat'ın çalıştığı alanı görmediğini ifade etti.

Oğullarının madenden sağ çıkacağına ilişkin umutlarını son ana kadar yitirmediklerini aktaran anne Öztan, "Oğlumu sabaha kadar gelecek diye bekledim. Kapıya baktım, uçtum oraya kafeste geliyor diye. Eşim, 'Hadi gidelim buradan Murat ölmüş.' dedi. Hastanelere gittik aramaya." diye konuştu.

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