Partilere Hazine'den 4.5 milyar lira para verilecek! Hangi parti kaç lira yardım alacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan 2023 yılı bütçe tasarısına göre siyasi partilere 2023 yılı içerisinde 4.5 milyar TL yardım yapılacak. En fazla yardımı AK Parti alırken, en az yardım İYİ Parti'ye yapılacak. İşte partilere yapılacak yardımlar...

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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçe tasarısına göre 2023 yılında siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapılacak. Bunun 1.5 milyar liralık kısmı ocak ayında partilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Ocak ayındaki yardımlar, yılın ilk on günü içinde partilerin hesaplarına yatırılacak.

Seçim nedeniyle yardım tutarı artacak

Kanuna göre, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor. Kanun uyarınca, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Seçime ilişkin hazine yardımları, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde partilere ödeniyor.

Hangi Parti ne kadar seçim yardımı alacak?

Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak. Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılacak.

Baraj yüzde 7'ye düştü, hesap değişti

Kanuna göre, genel bütçe gelirleri toplamının beşbinde 2’si oranındaki hazine yardımı barajı aşan siyasi partiler arasında paylaştırılıyor. Seçimde yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere ise en düşük yardım alan partiye yapılan yardımla oranlanmak suretiyle ilave hazine yardımı yapılıyor.

2022 yılında kim ne kadar yardım aldı?

2022 yılında AK Parti 280.3 milyon, CHP 149.1 milyon, HDP 77.1 milyon, MHP 73.1 milyon lira hazine yardımı aldı. İYİ Parti son seçimde yüzde 9.96 oranında oy aldığı için oyları MHP ile oranlanarak 65.6 milyon lira tutarında yardım aldı. Böylece, normalde 579.5 milyon lira olan siyasi partilere hazine yardımı 645.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kanun değişmese 450 milyon TL fazla olacaktı

Bu yılın mart ayında yürürlüğe giren kanunla ülke barajı yüzde 7’ye düşürüldü. Bundan dolayı İYİ Parti gelecek yıl asıl yardım pastasından pay alacak. Kanun değişmeseydi partilerin alacağı toplam hazine yardımı 450 milyon lira daha fazla olacaktı.