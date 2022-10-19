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Merkez Bankası faiz kararını veriyor? Merkez faiz indiricek, indirmezse sürpriz olur

Merkez Bankası faiz kararını veriyor? Merkez faiz indiricek, indirmezse sürpriz olur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz indirimine kilitlenmişken, faizin sabit tutulmasının piyasa için sürpriz olacağı belirtiliyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren toplantı öncesinde, yatırımcılar ekim ayında faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirimine gitti. Peki Merkez Bankası yarın faiz değişikliğine gidecek mi?

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası...

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya şu tahminde bulundu: "100 baz puan indirim bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin tek haneye ineceğine yönelik yaptığı açıklamalarda önümüzdeki dönemde bu yöndeki politikaların devamını bekliyoruz. Yurt içi ve dışında olağandışı bir gelişme olmadığı sürece yıl sonu yüzde 10-10,50 gibi bir faiz oranı beklentimiz var.

Piyasa artık düşüşü fiyatladı...

Piyasalar düşük faiz politikasını fiyatladı ve artık bu konuda ilgisini kaybetti. İzlenen bu yöntemin sonuçlarına yönelik gelişmeler önemli etki edecektir. Kararın piyasayı nötr etkilemesini bekleriz."

Merkez Bankası pas geçerse sürpriz olur

Gazeteci Sadi Özdemir ise CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Anketlere göre 100 baz puan düşüş beklentisi güçlü. Birde sayın Cumhurbaşkanının birkaç önceki konuşmasında faizleri düşürmeye devam edeceklerini söylediğini hatırlatalım bu beklenti ile bu açıklama birbirini destekliyor. Politika faizinde 100 baz puanlık indirim büyük ihtimalle gerçekleşecek. Pas geçerse sürpriz olabilir. Artık faiz ile enflasyon arasındaki bağlamın koptuğunu biliyoruz. Politika faizi ile diğer faizlerin arasındaki açıklığın kapandığını görmek istiyoruz bu konuda birtakım bankacılık tedbirleri alınıyor."

Geçen ay ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirmişti.

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