Tam bir lezzet şöleni paça çorbası tarifi!

Kimi insanın severek tükettiği kimi insanın ise asla tadına bakmadığı paça çorbası tarifini bugün sizler için hazırladık. Kış aylarında tam bir sağlık deposu olarak içebileceğiniz paça çorbası lezzetiyle midelere hitap ediyor. Peki paça çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte dumanı üstünde paça çorbası tarifi...

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Paça çorbasını asla ağzıma sürmem diyerek önyargılı davrananların bile hoşuna gidecek enfes bir tarif paylaşıyoruz. Kemik suyundan yapılan diğer çorbalar gibi hem sağlıklı hem de besleyici paça çorbası şifa kaynağı bir besin. Paça çorbasının içindeki protein, mineral ve vitaminlerle kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Özellikle çocukların kemik gelişimine destek için, daha ileri yaşlarda kemiklerin daha sağlıklı olması için paça çorbası tüketmek şart. Üstelik paça çorbasının bu tarifinde tadı da efsane. Peki paça çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası var mı? İşte lezzetiyle damak çatlatan paça çorbası tarifi...

Paça çorbası malzemeleri

Çorba için:

5 parça kuzu paça

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1/2 adet limonun suyu

2 adet yumurta sarısı

Sosu için:

5 yemek kaşığı sirke

2 diş sarımsak

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Püf noktası

Kuzu yerine keçi, koyun ya da dana paçası da kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Çorba için: Paçaları yıkayın ve derince bir tencerenin içine aktarın.

Tuz ve su ilave ederek yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynamaya bırakın.

Terbiyesi için: Ayrı bir tencerenin içinde tereyağını eritin.

Üzerine un ekleyerek kıvam almasını sağlayın.

Kıvam alınca kaynayan paçanın suyundan yaklaşık olarak 1/2 çay bardağı kadar ilave edin.

Bir kabın içinde limon suyu ve yumurta sarılarını iyice çırpın.

Terbiyenin içine azar azar ilave edip, kesilmemesine özen gösterin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız terbiyeyi kesilmemesine dikkat ederek kaynayan paça suyunun içine yavaş yavaş ilave ederek bağlayın.

Birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Sosu için: Sarımsakları incecik rendeleyin ya da dövün.

Sirke ile karıştırın ve çorbanızın üzerine gezdirin.

Üzeri için: Tereyağını bir tavada eritin. Toz kırmızı biberi de ekleyerek hafifçe çevirin.

Hazırladığınız çorbanın üzerine gezdirerek afiyetle tüketin.