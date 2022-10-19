Kritik görüşme! Fenerbahçe, Arda Güler için masaya oturuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'sine sahip olan Gençlerbirliği ile görüşüp, genç yıldızın tüm haklarını satın alacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.

Gençlerbirliği 2 milyon euro istiyor

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki genç yeteneğin %20'lik payı için şahıs ve şirketler Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, görüşmelerde önceliği ise Fenerbahçe'ye verdi. Başkan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bu konu ile ilgili bir görüşme yapmak için randevu talep etti. Niyazi Akdaş'ın randevu talebine olumlu dönüş yapıldı. Amerika'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde bu zirve gerçekleşecek. Ankara temsilcisi Arda'nın %20 payı için 2 milyon euroluk bir rakam belirlemiş durumda. Koç'a Gençlerbirliği altyapısından yetenekli bazı oyuncularda önerilecek.

Kaynak: Akşam