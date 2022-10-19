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Resimdeki 5 kurdu sadece zeki insanlar görebiliyor!

Resimdeki 5 kurdu sadece zeki insanlar görebiliyor!

Kişilerin dikkatini ölçen illüzyon testleri çok seviliyor. Sosyal medyada paylaşılan illüzyon görseli de herkesin dikkatini çekti. Resimde bir kurt ortada net bir şekilde gözükürken diğer 4 kurt gizlenmiş şekilde. Bu kurtları bulabilecek misiniz?

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İllüzyon testleri birçok kişi tarafından seviliyor. O testlerden birisi de bu kurt fotoğrafı. Resimde 5 kurt var. Kurdun biri ortada çok net gözüküyor ama diğer dördü başarılı bir şekilde gizlenmiş. Bakalım kurtları bulabilecek misiniz?

Yalnızca dikkatli olan görüyor

Gizlenmiş 4 kurdu bulmak için resme odaklanmanız gerekiyor. 5 kurdun da yuvarlak içerisine alındığı görseli görenler "Nasıl fark edemedim?" diye de hayıflanıyor.

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