500 lira olan doğal gaz faturası 1500 lira gelecek! Apartman yönetimlerinin attığı mesaj şoke etti

2022 yılı kış ayları çok zor geçecek. Geçen kış 500 lira doğal gaz faturası ödeyenler apartman yönetimlerinden gelen mesajla şoke oldu. 2022 - 2023 kışında doğal gaz faturası en az 1500 lira gelecek. Geçen kışa göre doğal gaz fiyatlarında tam yüzde 260 artış oldu.

Abone ol

Kış ayları kapıyı çalarken enflasyon belası bu kez kombileri kıstıracak. Doğal gaz fiyatları geçen kışa göre tam yüzde 260 oranında artış gösterdi. Apartman yönetimleri daire sakinlerini gelecek kallavi faturalara hazırlamak için mesajlar atmaya başladı. Yüksek faturaları görüp şoke olacaklara doğal gazın geçen kış ile bu kış birim fiyatı duyuruluyor.

Doğalgazın birim fiyatı yüzde 260 zamlandı

2021 yılı Eylül ayında İGDAŞ tarafından kesilen faturada doğal gazın birim fiyatı 0.1786 TL/kilo vattı. 2022 yılı Eylül ayında kesilen faturada ise doğal gazın birim fiyatı 0.4754 TL/kwh oldu. 2021 yılından 2022 yılına geçişte doğalgaz birim fiyatı yüzde 260 zamlandı.

500 TL doğalgaz faturası ödeyen bu sene...

Astronomik zamlar sonrası bu kış doğalgaz faturaları bütçeleri sallayacak. Geçen kış aylarında ortalama 500 lira ödeyen bir dair, bu yıl aynı orandaki kullanım için 1500 lira fatura ödeyecek. Kullanımın artması durumunda birim fiyatındaki artış sebebiyle çok daha kallavi faturalar kesilecek.

Az doğalgaz faturası için bunu yapın

Apartman yönetimleri doğalgaz faturası için uyardıkları hanelere tasarruf için de önerilerde bulundu. Doğalgaz faturasını düşürmek için yapılan öneriler de şöyle:

-Radyatörlerin etrafında eşya bulundurmayın. (Koltuk, perde, sehpa gibi ev eşyaları radyatörlerin ısı geçişini azaltacağından az ısınmaya ve daha çok doğalgaz sarfiyatına sebep olur)

-Peteklerin (radyatörlerin) üzerinde eşya kurutmayın, çamaşır asmayın.

-Sıcaklığı her bağımsız alan için farklı seviyelerde ayarlayın. Geceleri veya 4 saatten uzun süreli kullanılmayan ortamların oda sıcaklığını düşürün. Mutlaka peteklere termostatik vana taktırın. Kullanılmayan veya az kullanılan odalar için termostatik vanayı 2 konumunda bırakın.

-Güneş olan pencerelerin perdelerini açık tutun.

-Evi havalandıracaksanız camları aynı anda açın. Bu kısa sürede evin hızlı bir şekilde havalandırmasını sağlayacağından daha az ısı kaybına neden olur.

Apartman yönetimlerinin attığı doğal gaz uyarısı mesajı