Galatasaraylılar bile bulamadı! 10 saniyeniz var 9 aslanı bulan zeka küpü

Sizlere son günlerde sosyal medyada herkesin çok konuştuğu ve çözerken eğlendiği bir zeka testi hazırladık. Bu test diğerlerinden çok farklı. Gözlerinizi kısarak bakmanıza, fotoğrafı ters çevirmenize gerek yok. Türkiye'de 250 kişiye uygulanan testte sadece 3 kişi 9 adet aslanı bulabildi. İşte zeka ve dikkat isteyen o görsel...

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İnternette, sosyal medyada son günlerde bu test sıkça dolaşıyor. Herkes birbirine bu testi yolluyor özellikle Galatasaray tarafları gizlenmiş 9 aslanı en hızlı bulmak için birbirleri ile yarışıyor. Aslanlı optik illüzyon fotoğrafı dünyada büyük yankı uyandırırken Türkiye'de de Galatasaraylılara test uygulandı. 250 taraftardan sadece 3 kişi 9 aslanı bulabildi.

Peki Galatasaraylıları bile zorlayan bu testte siz o detayları yakalayabilecek misiniz?

10 saniyede 9 aslanı bulun

Yapılan paylaşımda 10 saniyede 9 aslanı bulmanız gerekiyor. Söz konusu görselde dikkat dağıtmak amacıyla kaya parçaları bulunuyor. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve zekanızı test edin...

Fotoğrafta kayalıklarla birlikte karılık bir görüntü görülüyor. Kahverengin doğayla bütünleşmesi sebebiyle dikkat dağıtılması amaçlanıyor.

Sadece dikkatli ve üstün zekalı insanların 10 saniyede bulabileceği iddia edilen optik illüzyon testinde 9'uncu kişi siz olabilirsiniz.

İşte 9 aslanın olduğu yer

Bu kısa sürede 9 adet aslanın nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde söz konusu aslanların nerede olduğunu görebilirsiniz.

Görsel yanılsama ne demek?

Etrafımıza baktığımızda gözümüze gelen ışınlar göz bebeğimizden süzülerek gözün arkasında bulunan retinaya ulaşır. Retinada bulunan ışığa duyarlı sinir hücreleri, gelen ışığı sinir sinyallerine dönüştürür ve meydana gelen sinyalleri beyinde görsel verilerin işlendiği merkeze ulaştırır. Fakat bazen algılanan görüntü ile gerçekte var olan görüntü birbirine hiç benzerlik göstermeyebilir.

Görsel yanılsamalar 3 ayrı gruba ayrılabilir

Fizyolojik yanılsamalar, ışık ve renk çeşitlikleri veya harekete bağlı olarak gözlerin ya da beynin aşırı uyarı almasının ardından, esasında var olmayan resim ya da desenlerin görüldüğü görsel yanılsamalar olarak bilinir. Bu yanılsamalarda, dış uyaranların görme sürecinin çeşitli aşamalarında beyni aniden birçok kez uyararak görüntünün algısında değişiklik oluşturduğu tahmin ediliyor.

Değişmez yanılsamalar, aniden çok resmin bir araya gelerek çeşitli bir resim oluşturduğu görsel yanılsamalar olarak bilinir. Bu durumda ana resmi oluşturan resimlerin her biri basit bir şekilde ayırt edilebilir. Fakat ana resim, onu oluşturan küçük resimlerden tamamen farklı bir görüntüye sahiptir. Küçük resimler arasında boşluklar olsa da beynimiz bu boşlukları otomatik olarak doldurarak büyük ana resmin algılanmasına sebep olur.