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Kırgızistan Belarus'tan uçaksavar füze sistemi satın aldı

Kırgızistan Belarus'tan uçaksavar füze sistemi satın aldı

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi "Peçora 2BM" satın aldıklarını bildirdi.

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Bekbolotov, düzenlediği basın toplantıda, geçen yıldan beri Berlarus'taki Belteheksport şirketi ile görüşmelerin yapıldığını belirterek bu ay sonuna kadar satın aldıkları uçaksavar füze sisteminin ülkeye getireceğini söyledi.

Bekbolotov, Belarus'tan satın alınan uçaksavar füze sisteminin ülkenin Batken bölgesine yerleştirileceğini kaydetti.

Kırgızistan'ın Batken bölgesinin bulunduğu Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki komşu ülkenin milli muhafız birlikleri arasında bir ay önce yaşanan silahlı çatışmada her iki taraftan 100 kadar kişi yaşamını yitirmişti.

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