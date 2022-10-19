Boş kaldıkça parmak çıtlatma sebebimiz belli oldu!

Hemen hemen hepimiz, boş kaldıkça parmaklarımızı, belimizi hatta omzumuzu belli hareketlerle çıtlatırız. Bu durum aslında gergin bölgeleri bir nebze rahatlarsa da uzmanlar nunun pek sağlıklı bir şey olmadığını belirtiyor.

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Parmak çıtlatmak hemen hemen herkesin çoğu zaman istemsizce yaptığı bir eylem. Bunu yapmanın belli sebepleri olsa da uzmanlar bu tür çıtlatma hareketlerini kimseye önermiyor.



Doç.Dr. Ozan Volkan Yurdakul, parmakları çıtlatmanın bilimsel olarak tespit edilmiş bir zararı bulunmadığını söyledi. Bu konuda yapılan çalışmalarda parmak çıtlatan insanların eklemleriyle çıtlatmayanlar arasında herhangi bir fark olmadığını da belirten Yurdakul, yine de çok sık parmak çıtlatmanın tavsiye edilmediğini de sözlerine ekkedi.



İnsanların yüzde 25- 54'nün parmak çıtlatmaya meyilli olduğunu dile getiren Yurdakul, parmak çıtlatmayla ilgili şu sözleri sarf etti:

Parmak çıtlatmayla ilgili iki görüş mevcut. Bunlardan ilki ‘kavitasyon’ dediğimiz olgu. Bu görüşe göre içinde gaz çözünebilen sıvılarda basınç azaldığında gaz molekülleri kabarcık halinde açığa çıkar.

Bunu gazlı içeceklerin kapağının açılmasıyla gaz kabarcıklarının oluşması gibi düşünebiliriz. Eklem sıvısı da bu özelliktedir. Bu sıvıda açığa çıkan gaz kabarcıkları da birleşip patlatıldığında gelen 'çıt' sesi, parmak çıtlatmada duyduğumuz sestir.

Diğer görüş ise 'Tribonükleasyon' olarak adlandırılır. Bu görüşe göre ise içerisinde gaz çözünen sıvılarda katı ortamlar birbiriyle temas ettiği zaman, ayrılmaları için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulur.

Bu ayrılma esnasında da yine gaz kabarcıkları ortaya çıkar ve birleşip patlayarak 'çıt' sesine neden olur"

Patlayan gaz kabarcıklarının eklem sıvısında tekrar çözünmesinin bir miktar zaman aldığını söyleyen Yurdakul, "Bu yüzden, parmak çıtlatma alışkanlığına sahip olan insanlar, parmaklarını bir kez çıtlattıktan sonra 15-20 dakika kadar bir daha çıtlatamazlar" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Neden parmaklarımızı çıtlatırız?

Gerginlik

Bacaklarınızı sallamak, ellerinizi ovuşturmak gibi, parmak boğumlarınızı kırmak da gergin hissettiğinizde gün içinde istemsizce yaptığımız şeylerin arasında bulunuyor.

Çıkan sesin kulağa hoş gelmesi

Parmak çıtlatmanın çıkardığı ses birçok insanın hoşuna gider, bu yüzden parmak çıtlatılabilir.

Stres

Stresli olan kişiler genellikle parmaklarıyla çok dazla oynarlar. Parmak çıtlatmakta stresi biraz olsun axaltan bir oyalanma etkisi meydana getirir.

Rahatlama hissi

Birçok insan parmaklarını çıtlattıktan sonra bir rahatlama hissine kapılır.

Alışkanlık

Parmak çıtlatmak bazı kişilerde de alışkanlık haline gelebilir. Uzmanların açıklamalarına göre günde beş veya daha fazla parmak çıtlatmak artık alışkanlığa dönüşmüş bir davranış olarak insanlarda yer edinir.