BIST 3.879
DOLAR 18,59
EURO 18,18
ALTIN 976,85

Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin'e geçti. 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in Mersin'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

110
Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız ile de bir süre sohbet etti.

210
Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti
310
Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti
410