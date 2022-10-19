Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin'e geçti. 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in Mersin'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.