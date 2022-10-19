Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin'e geçti. 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in Mersin'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
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Kılıçdaroğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız ile de bir süre sohbet etti.
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