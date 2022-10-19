Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Aralık'ta büyük adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda asgari ücret zammıyla ilgili beklentileri çok yükseğe çıkardı. Erdoğan, "Aralık ayında daha büyük adım atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında flaş açıklamalar yaptı. Rus gazının Avrupa'ya taşınması projesiyle ilgili "Putin, 'Avrupa doğal gazını Türkiye'den temin edebilir.' dedi" diyen Erdoğan, asgari ücrete Aralık ayında büyük zam yapılacağının da sinyalini verdi. İşte Erdoğan'ın Rus gaz ve asgari ücret açıklamaları...

Avrupa, gazı Türkiye'den alabilir

- Avrupa enerjiyi nereden temin edeceğiz diye fellik fellik dolaşıyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Türkiye şimdi doğal gazda da inşallah bir hat olacak. Sayın Putin ile son görüşmemizde hemfikir olduk. Burada Rusya'dan gelen gazla bir hat olacağız. Putin, 'Avrupa doğal gazını Türkiye'den temin edebilir.' dedi.

Asgari ücret zammı

- İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

- Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor.

- Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında daha büyük adım atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.