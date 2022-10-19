Kırklareli açıklarında mayın tespit edildi! SAS timlerinden müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında mayın tespit edildiğini paylaştı. Hemen harekete geçen Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahalesiyle mayın etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıyıköy Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine SAS timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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