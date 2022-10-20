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Erdoğan: Azerbaycan'da yerle yeksan olmuş bölgeler yeniden ayağa kalkıyor

Erdoğan, "Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde bu tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bölgeler yeniden ayağa kalkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başbaşa görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde bu tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bölgeler yeniden ayağa kalkıyor." dedi.

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