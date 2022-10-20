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Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: O bendim

Tv100 ekranlarında Ertuğrul Özkök'ün, "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı, "Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" diye konuştu.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı.

Ertuğrul Özkök'ün, "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı, "Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu’da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" diye konuştu.

"Senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu da vardı"

Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"Sen genel yayın yönetmeniydin. hatta yetmedi Taraf’ta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine, başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle... Şimdi bir ihtilalci bir çabaydı o, bir devrimci çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis değildi. O bir hani nedir? Böyle durumlarda… Bir korku uyandırma.
Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim kem aletle biz kemalet arıyoruz. Yani bunlar yanlış, ya bunlar başka şey yöntemler. Yani insanın üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü."

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