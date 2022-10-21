Ali Babacan neden adaylığını açıklamıyor? Cüneyt Özdemir sordu Babacan yanıtladı

Cüneyt Özdemir, konuk ettiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Ali Babacan neden yumruğunu masaya vurup adaylığını açıklamıyor?" sorusunu yöneltti. Babacan, bu soruya böyle cevap verdi.

Atılı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürüyor. Masanın liderlerinden biri olan Babacan, adaylıkla ilgili geri planda kalmayı tercih ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalında konuk ettiği Babacan'a bu durumu sordu ve aldığı cevabı Twitter sayfasından paylaştı.