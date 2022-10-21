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POLİTİKA

Akit Ankara temsilcisi açıkladı: AK Parti'den bir Şanlıurfa milletvekili daha istifa edecek

AK Parti'de Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın hem parti hem milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yeni bir istifanın daha kapıda olduğu iddia edildi. Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, AK Partili bir milletvekilinin daha istifa etmeye hazırlandığını açıkladı.

AK Parti'de dün Eşref Fakıbaba depremi yaşandı. Fakıbaba Twitter üzerinden istifasını açıkladı, AK Parti "Bize ulaşmadı" dedi. Fakıbaba'nın istifasının şoku atlatılmadan AK Parti'den bir milletvekilinin daha istifa edeceği iddia edildi.

Hacı Yakışıklı canlı yayında açıkladı

tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu'da Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının perde arkası konuşulurken Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı son edindiği bilgileri canlı yayında anlattı. Yakışıklı, AK Parti'de Şanlıurfa milletvekili bir ismin daha istifasını verebileceğini söyledi. Yakışıklı o ismin istifa için kulis yaptığını aktardı.

Şanlıurfa'lı bir vekil daha istifa edecek

Akit Ankara Temsilcisi Yakışıklı, "Yerel siyaset anlamında Şanlıurfa’daki AK Parti’li siyasetçilerle Fakıbaba arasında anlaşmazlık olduğunu söylediler. Şanlıurfa’da AK Parti içerisinde belki 1 vekilin daha istifa etme noktasında kulis çalışmaları olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

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