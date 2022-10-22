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DÜNYA

Bunu da gördük! Oyuncak tabancayla cin çıkaran üfürükçünün videosu olay

Cin çıkarma seansı yapan şarlatanların imza attıkları saçmalıklara bir yenisi daha eklendi. Malezya’da cin çıkarma ayini yapan bir hocanın, pazarlarda çocuklar için satılan ışıklı ve lazerli oyuncak silahla 'cin çıkarmaya çalıştığı' görüntüler sosyal medyayı salladı.

Son olarak Beyaz TV sunucusunun canlı yayınında cin çıkarma seansı yapılmış o o görüntüler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. O görüntüleri gölgede bırakacak yeni bir cin çıkarma videosu geldi.

Malezya'da çocuk oyuncağı olan lazerli tabancalarla cin çıkardığını iddia eden bir hocanın videoları sosyal medyayı salladı. O anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

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