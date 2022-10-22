Kameranın kaydettiği görüntüler dehşete düşürdü! Anne iki çocuğuyla uyuyordu...

Cinler mi periler mi?.. Bir kadının çocuklarıyla birlikte uyuduğu sırada kameranın kaydettikleri izleyenleri dehşete düşürdü! Kadının aldırmazlığı sonrası bakın neler oluyor?..

Bir kadının çocuklarıyla birlikte uyuduğu sırada kameraya takılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Kamera kadrajına giren görüntü ve evin içerisinde yaşananlar ise izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

İzleyenlerin kanını dondurdu

Sık sık kamera kadrajına giren siyah bir gölge ve evdeki eşyaların yerlere düşmesi ile kadın zaman zaman uykusundan uyanarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Ancak her seferinde yaşanan durumda bir anormallik olmadığına kanaat getirerek uykusuna devam ediyor.

Mutfak eşyaları dökülmeye başlayınca...

Görüntünün sonlarına doğru mutfaktaki eşyaların tek tek yere dökülmeye başlaması ile kadın yine korku içerisinde uyanıyor. Dökülen eşyaların çıkardığı seslerle çocuklar da uykularından uyanarak korku içerisinde annelerine sarılıyor. Kısa sürede çok izlenenler arasında giren bu video için kurgu diyenler de var, gerçek olduğunu savunanlar da...