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Marketin güvenlik kamerasına takıldılar Biri kasiyeri oyaladı, diğeri ise...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

PENDİK’te bir markette organize hırsızlık yaşandı. İddiaya göre, 2 şahıstan biri kasiyeri oyalarken diğeri ise arkadaşının arkasına saklanıp kutu çikolataları pantolonunun içine sıkıştırarak hızla gözden kayboldu. Yaşanan o anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşandı.

İddiaya göre, alıveriş için markete giren iki şahıstan biri kasiyeri oyalarken diğeri ise kutu çikolataları pantolonunun içine sıkıştırarak hızla gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şahıslardan birinin kasiyeri oyaladığı, diğerinin ise aldığı kutu çikolataları pantolonunun içine sıkıştırarak kaçtığı görülüyor.

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