BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
GÜNCEL

Pendik’te krom kaplama imalathanesinde korkutan yangın

Pendik’te 3 katlı krom kaplama imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangında, mahalleli sokağa döküldü. Ekipler, yarım saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Pendik Velibaba Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde bulunan 3 katlı krom kaplama imalathanesinde saat 18.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alırken yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

“Kaplama firmasında asit nedeniyle patlama oldu ve yangın çıktı”
Yangını gören vatandaşlardan Ramazan Çuhan, “Kaplama firmasında asit nedeniyle patlama olunca yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Gelip söndürdüler. Yaralı ya da can kaybı yok. İtfaiye ekipleri vaktinde gelip yangına müdahale etti. Dumanlar yükseldi, alev çıktı. Ekipler vaktinde gelip yangını söndürdü.” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır Cezaevi'ne kilit vuruldu!
Diyarbakır Cezaevi'ne kilit vuruldu!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Güldür Güldür'ün 'epistemolojik kopuş' skeci sosyal medyada gündem oldu!
Güldür Güldür'ün 'epistemolojik kopuş' skeci sosyal medyada gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ayın 28'inde tüm dünya ile paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ayın 28'inde tüm dünya ile paylaşacağız
Kameranın kaydettiği görüntüler dehşete düşürdü! Anne iki çocuğuyla uyuyordu...
Kameranın kaydettiği görüntüler dehşete düşürdü! Anne iki çocuğuyla uyuyordu...
Bunu da gördük! Oyuncak tabancayla cin çıkaran üfürükçünün videosu olay
Bunu da gördük! Oyuncak tabancayla cin çıkaran üfürükçünün videosu olay
 Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
 Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası
Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası
Ali Babacan neden adaylığını açıklamıyor? Cüneyt Özdemir sordu Babacan yanıtladı
Ali Babacan neden adaylığını açıklamıyor? Cüneyt Özdemir sordu Babacan yanıtladı
Başkent'te eşini ve kayınpederini vuran şahıs intihar etti
Başkent'te eşini ve kayınpederini vuran şahıs intihar etti
Akit Ankara temsilcisi açıkladı: AK Parti'den bir Şanlıurfa milletvekili daha istifa edecek
Akit Ankara temsilcisi açıkladı: AK Parti'den bir Şanlıurfa milletvekili daha istifa edecek