İstanbul'da kız öğrencilerin kavgası kamerada! Erkekler maç izler gibi skor tuttu

İSTANBUL'da liseli kızların kamera önündeki kavgasını ve erkek öğrencilerin de o kavgayı maç anlatır gibi kameraya aldıkları görüntüler olay oldu. Bir lisesi kıza akranlarının uyguladığı şiddet görüntülerinin detayları ortaya çıktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Ispartakule Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 kız öğrencinin, bir başka kız öğrenciyi darp ettiği anların görüntüsü yeniden gündem oldu. Okulun karşısında bulunan Bizimevler Camisi'nin avlusunda toplanan lise öğrencileri, bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

O esnada öğrencilerden biri kızın saçını çekip, tekme atarak yerde sürüklemeye başladı. 4 kızın aynı anda saldırmaya başladığı kız ile saldıranlar arasında küfürleşme de yaşandı.

Erkek öğrencilerin ise elleri ceplerinde kavgayı izleyip, cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi tepki çekti. Videonun sonunda ise bir öğretmenin olay yerine yaklaşmasıyla birlikte bir öğrencinin "Selin elendi" diyerek güldüğü görüldü.

Şubat ayında meydana gelen olaydaki öğrencilerin disiplin cezası aldıkları ve okula devam ettikleri belirtildi.