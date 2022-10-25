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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında saldırı

Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılışında önceki dönemde projeye katkı sunanlardan ve daha önceki projelerden övgüyle bahseden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB ekiplerinin saldırısına uğradı.

Tuzla’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı’nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı’yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı’ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

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