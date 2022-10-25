Meral Akşener 'CHP'nin şımarık medya yüzleri' dedi! Enver Aysever, İsmail Küçükkaya'ya ateş püskürdü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'ya, "CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü" deyip uyardı. İsmail Küçükkaya, 'KEmal Bey bize de söyledi, onlardan rahatsızmış" diye ekledi. Enver Aysever bu sözler üzerine canlı yayında İsmail Küçükkaya ve Kemal Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına konuk oldu ve bazı CHP'lileri ve CHP'nin medya yüzlerini sert sözlerle eleştirdi. Tele1'den Enver Aysever o sözleri üzerine alındı ve İsmail Küçükkaya ile Kemal Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü. "Dünyanın neresinde bir gazeteci, bir genel başkana 'iyi ki varsınız' der bilmiyorum." diyen Enver Aysever'e "Böyleyse biz gazeteciliği bırakalım" dedirten tartışma...

CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü!

Meral Akşener, CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu ve "CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü. Siyasilerden değil, medya yüzlerinden bahsediyorum. İktidarı biz kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin istiyorlar. 'Sağcılık' diye bir şey çıkardılar.." deyip o isimlere yüklendi.

Kemal Bey söyledi: Onlardan rahatsızmış

Bunun üzerine İsmail Küçükkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayın sonrası birlikte kahve içtiklerini belirtip, "Kemal Bey de o arkadalardan rahatsız olduğunu bana söyledi" dedi. İşte bu sözler CHP medyasında yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

'Asıl dehşet verici olan şey'

Merdan Yanardağ'n Tele1 kanalının sunucularından Enver Aysever, İsmail Küçükkaya'ya ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. 'Sağcılık' meselesini kendisi ve Merdan Yanardağ'ın dile getirdiğini bilirten Enver Aysever şöyle konuştu: "Asıl dehşet verici olan şey, -acaba İsmail Küçükkaya bunu söylediğinin farkında mı- diyor ki İsmail Küçükkaya, 'Kemal canlı yayından sonra yukarı çıktık, bizi kahveye davet etti. Kemal bey de bize söyledi, bize dert yandı. Meral Hanım o isimleri bana şikayet etti, ben de bir şey yapamadım dedi."

Bu mesleği bırakmak lazım...

"Bu ülkede daha ne kadar tuz kokacak" diye soran Enver Aysever, "Arkadaşlarını gammazlamak, meslektaşlarını jurnalemek... Bırakın de Türkiye'nin bir tane de sosyalist kanalı olsun (Tele1)... Allahınızdan korkun ya. Bir gazeteciyi bir genel başkan size şikayet ediyor ve sen bunu onaylayıp bir de televizyonda söylüyorsun. Bu saatten sonra bu mesleği yapmanın ne gibi bir manası var. Eğer bizim izleyicilerimiz orada olup bitene bir gazetecilik faaliyeti diyorsa bu mesleği bırakmak lazım..." ifadelerini kullandı.