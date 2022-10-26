Akşam şarja takıp yatıyoruz asla yapmayın! Cep telefonu bomba olup patladı

ADANA’da tamire getirilen bir cep telefonu bomba gibi patladı. Telefonun patladığı anlar kameraya yansırken, olaya tanık olanlar kaçıştı. Cep telefonunun patlama sebebini teknik uzman açıkladı. Herkes akşamları cep telefonu şarja takıp yatıyor. İşte bu vahim bir hataymış. Hatta cep telefonu şarjdayken konuşmak da korkunç bir olaya sebep olabiliyormuş.

ADANA Yüreğir ilçesinde bir vatandaş cep telefonunu, bataryası çok ısındığı için teknik servise götürdü. Servis çalışanı telefonu eline alıp kaldırımda kontrol ederken birden telefon bomba gibi patladı Servis çalışanı korkuyla cep telefonunu yere atıp kaçtı. Bataryanın patlayıp yanması ve o panik anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Cep telefonu neden patlar?

Cep telefonunun patlamasına üzerindeki bataryanın sebep olduğu ortaya çıktı. Bu gibi durumların yaşanmaması için Cep Telefonu Teknik Servis Uzmanı Ramazan Özdemir, uyarılarda bulundu. Özdemir, cep telefonu bataryası patlamasının sık sık karşılaşılan bir problem olduğunu ve bunun sebebini anlattı.

Cep telefonunu şarja takıp uyumayın...

Cep telefonunu patlatan en önemli sebeplerin şarj işlemi geliyor. Bir çok kişi cep telefonunu şarja takıp uyuyor. İşte bu asla yapılmaması gereken bir şey. Teknik servis uzmanı şu bilgileri verdi:

-“En çok yapılan hatalardan biri cep telefonunu gece şarja takıp sabaha kadar şarjda kalması. Gündüz şarj yüzde 100 olsun diye herkes uyurken takıyor sabah çıkartıyor. Oysa bu hem bataryanın ömrünü kısaltıyor hem de yüzde 100 dolduktan sonra bataryanın sürekli ısınmasına ve bir süre sonrada patlamasına neden oluyor.

Şarjdayken telefonu kullanmayın

-Şarjdayken cep telefonu kullanmakta bataryanın patlamasına neden oluyor. Telefon şarjdayken hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Bir diğer neden de orijinal batarya takılmaması. Bunun yanı sıra orijinal şarj kablosu kullanmamak da hem bataryanın ısınıp patlamasına hem de şarjın uzun gitmemesine neden oluyor”.