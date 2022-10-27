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MEDYA

Selçuk Tepeli FOX TV ekranlarında çılgına döndü Zonguldak valisine çok sinirlendi

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, maden ocağı faciası gerekçesiyle Edip Akbayram'ın iptal edilen konser haberini verdikten sonra çok sinirlendi.

Zonguldak Valiliği Edip Akbayram’ın Karadeniz Ereğli’deki Cumhuriyet konserini Bartın Amasra’daki maden faciasını gerekçe göstererek iptal etti.

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli ise bu haberi verdikten sonra adeta küplere bindi.

Edip Akbayram’ın Cumhuriyet Bayramı konserini maden faciası nedeniyle iptal eden Zonguldak Valisi’ne sert tepki gösteren Tepeli, çok sinirlenerek “Bu ülkenin valisi olarak sen bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın, konser iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya?” dedi. 

Selçuk Tepeli daha önce de çiftçilerle ilgili bir haberden sonra sinirlenerek önündeki bardağı kameraya fırlatmıştı. 

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