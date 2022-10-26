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Pavyonda tebliğciler sahneye çıkıp dua etti, çalışanlar, konsomatrisler ve müşteriler 'amin' dedi

Tebliğciler bu kez Gaziantep'te bir pavyonda ortaya çıktı. Daha önce İstanbul'da bir seks shop'ta dövülen tebliğciler, Gaziantep'te pavyon sahnesine çıkıp dua etti, orada bulunan herkes 'amin' dedi.

Gaziantep'te izleyenleri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Daha çok İstabul'da eğlence mekanları önünde görülen Tebliğciler, bu kez Gaziantep'te bir pavyona girdi.

Sahneye çıkan pavyonculara sandalye verildi. Onlardan birisi de "Allahım bizi yanlış işlerimizde tövbe nasip eyle" diye başlayan dua etti. Pavyon çalışanları ve müşteriler de hep bir ağızdan "amin" dedi. 

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