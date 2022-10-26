BTP lideri Hüseyin Baş: Bizi Millet İttifakı'na alsınlar! Temel Bey ‘Onlar çok Atatürkçü’ dedi

Babası Haydar Baş'ın vefatının ardından Bağımsız Türkiye Partisi'nin liderlik koltuğuna oturan Hüseyin Baş, sosyal medyada fırtınalar estirirken, seçimlere Millet İttifakı çatısı altında girmek istediklerini açıkladı. Baş, "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar" dedi. Baş'ın Temel Karamollaoğlu sözleri ise şeni bir tartışma başlatacak gibi...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı. Fox TV'de İlker Karagöz'ün canlı yaınına katılan Hüseyin Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.

2015 ve 2018'de CHP'den teklif aldık

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Baş BTP’nin altılı masada yer alıp almayacağı yönündeki soruya dikkat çekici cevaplar verdi. 2015 ve 2018'de CHP’den kendilerine ittifak teklifi geldiğini ifade eden Hüseyin Baş bunların gerçekleşmediğini söyledi. 2018’deki ittifakın Saadet Partisi’nin itirazı üzerine engellendiğini belirten BTP lideri şunları söyledi;

Millet İttifakı'na girmemizi Temel Bey engelledi

“2018’de bize CHP tarafından yine ittifak teklif edildi, aday listelerinin verilmesine 2-3 gün kala ‘biz bu işi yapamıyoruz’ dediler. Önce bir açıklama olmadı arkasından bize söylenen hep şu oldu. - o zaman Millet İttifakı yeni oluşmuştu - ‘Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu BTP varsa biz yokuz dedi’ dediler. Ben bunu Kemal beyin ağzından duymadım ama Kemal beyin ağzından duyulduğunu duydum."

Temel Bey'le hiç oturmadım, kavgam olmadı

"Ben Temel beyle hiç oturmadım, hiç kavgam hiç bir şeyim olmadı. Nitekim benim Türkiye siyasetinde Atatürk çizgisinde olan, Cumhuriyet çizgisinde olan hiç kimseyle bir kavgam olmaz. Nitekim Saadet Partisi bugün Atatürk'ün kurduğu partiyle oturarak bu çizgide olduğunu gösteriyor esasında değil mi? Bu çizginin haricindeyseniz orada ne işiniz var? Veya CHP o çizgiden kaymış olur...! Mantık böyle işler."

Temel Bey ‘Onlar çok Atatürkçü’ dedi

"Dolayısıyla ben saik olarak, presip olarak bunun bu çizgide olduğu inancıyla Temel beye bir aracı gönderdim, ‘ne sorun, ne problem var’ dedim. Temel beyin şöyle söylediği bana iletildi; onlar çok Atatürkçü bir parti. Ben şok içinde kaldım, benim duyduğum bu. Bize CHP ve Kemal bey cephesinden de Temel beyle görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım dendi. Biz de bir görüşelim dedik ve bu cevabı aldık.”

Altılı masa niçin kuruldu?

Kendilerine vatandaşlardan sürekli Millet İttifakı’na katılın şeklinde talepler geldiği için bu açıklamayı yaptığını belirten Hüseyin Baş, “Bakın Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil. Millet ittifakı ne diye yola çıktı? Biz, demokrasinin bütün renklerini kucaklayacağız, Türkiye'nin tamamını kucaklayacağız diye yola çıktılar ama iş döndü dolaştı ve Latincede numerus clausus denilen sınırlı ve sayılı bir sisteme oturtuldu, altı tane partiden ibaret. Millet İttifakı şunun sağlamasını yapacak; siz demokrasi için mi, Türkiye'nin tamamı için mi yoldasınız yoksa siz altı parti burada birlikte olmak için mi buradasınız? Ben de şunu söylüyorum eğer bir marangoz sınırlaması yoksa 7 sandalyeli bir masa bulabilirsiniz.

“Bizi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar”

Programda, “BTP olarak biz Türkiye'de başkanlık sisteminin değişmesi, parlamenter sisteme geçiş, Türkiye'nin ekonomisinin bozukluğu noktasında hemfikiriz. Bu hükümeti değiştirmemiz lazım” diyen Hüseyin Baş şöyle devam etti, “Dolayısıyla biz parti olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Bizi Millet İttifakı'na alsınlar, daha açık bir çağrı da olmaz, almıyorlarsa da bunu açıklasınlar çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu millet ittifakı üyeleri, altılı masa üyeleri değerlendirsinler ve kararlarını ortaya koysunlar. Eğer böyle bir şey olmayacaksa biz seçime her zaman hazırız.”