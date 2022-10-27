Ersan Şen ve Aytunç Erkin birbirine girdi! 'Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun...'

Canlı yayında birbirlerine girdiler. tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu Eşit Ağırlık'ta Prof. Dr. Ersan Şen ve Sözcü Yazarı Aytunç Erkin arasında ekonomi tartışması yaşandı. Moderatör Aktaş'ın araya girmekte zorlandığı tartışmada, Aytunç Erkin'in, "Hocam sıkı para politikasını savunarak Dervişçilik yapıyor" sözlerine Aytunç Erkin "Sen inadına Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun. Kılıçdaroğlu'nun nesi var da kalkmış onu bana savunuyorsun" dedi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu; Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Stüdyoda ekonominin konuşulduğu esnada Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen arasında tartışma yaşandı. Tartışmayı Erdoğan Aktaş bile durduramadı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Sosyal konut projesi” ile ilgili konuşan Ersan Şen, “Ucuz konut satıyorsun. Bunda bile şu kadar peşin alırım, 120 ayda taksit, 2 yılda bir zam yaparım diyorsun” diye konuştu. Şen daha sonra sanayide bir yılda elektrik ve doğalgaza gelen zamlardan bahsetti.

Hocam Dervişçilik yapıyor

Ersan Şen’in söylemlerine Aytunç Erkin, “Hocam sıkı para politikasını savunarak Dervişçilik yapıyor. Enflasyonu nasıl düşüreceksin. Sosyal adaleti sağlayacak bir ekonomi modelin var mı hocam. Mansur Yavaş’ın var mı? Senin var mı?” dedi.

İnadına Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun

Ersan Şen ise Aytun Erkin’in bu sözlerine “Ben Atatürk’ün savunduğunu savunuyorum. Un fabrikalarını. Sen niye şeker fabrikalarını özelleştirdin diyorum. Ben bunları zaten söylüyorum. Senin benimle aramdaki fark şu. Sen inadına Kılıçdaroğlu’na tapınıyorsun. Kılıçdaroğlu’nun nesi var da kalkmış onu bana savunuyorsun” diye cevap verdi.

Senin söylediklerin bini isyan ettiriyor

Ersan Şen ise, Erkin konuşma yaptığı esnada “Senin söylediklerin beni isyan ettiriyor. Milattan önce kalmış politikaları anlatıyor bana” dedi.