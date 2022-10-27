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İsmail Küçükkaya'dan Ahmet Hakan'a Akşener yanıtı

'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programında Meral Akşener'e sorduğu bir soru nedeniyle Ahmet Hakan'ın eleştirdiği İsmail Küçükkaya'dan cevap geldi.

Halk TV'de yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programında Meral Akşener'e sorduğu bir soru nedeniyle Ahmet Hakan'ın eleştirdiği İsmail Küçükkaya'dan yanıt geldi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Küçükkaya, Zafer Şahin ve Ahmet Hakan'ın yorumlarına tepki gösterdi.

Hakan'ın "Neden Meral Akşener'e sordun biz de katılalım mı davet geldi diye?" sorusuna Küçükkaya şu cevabı verdi:

"O röportajın içinde Meral Akşener'in AK Parti'den kendisine yöneltilen davetle ilgili yanıt alma bölümünde oldu. Bir gün önce Kılıçdaroğlu o davete katılmayacağını duyurunca ben de Meral Akşener benim programına katılınca ondan acaba yerli aracın lansmanına katılacak mı öğrenmek istiyordum. Orada da bağlam geliştirdim kendimce. Sohbetin içerisinde hem Togg ile ilgili bilgisini aldım 'katılamayacağım' dedi. Bu bağlamın içerisinde icazet almak değil. Ne dersiniz sizlere de böyle bir davet geldi eş zamanlı iki davet geldi. Bir tanesi muhalefet partilerine bir tanesine de gazetecilere gelen davetti. İkisi arasında illiyet kurdum. Görüşünü merak ettim. Aslında programın tamamı izlense bu yorum yapılmazdı.  İzlediğin zaman kesinlikle anlayacağın için saçma dediğinden dolayı bağlanıp bu düzeltmeyi yapmak istedim. 

Gazetecilerin yaptığı işler karşısında riyakarca tutumlara isyan ettiğini söyleyen Hakan, "Mesela cumhurbaşkanı ile program yapıyoruz. Espri olarak 'Ahmet gereğini yapıyor' dedi. Onu aldılar üst üste tepiniyorlar. Ne hikmetse bağlamdan kopartılarak seninle ilgili  şey karşısında sen 'tarafsız gazeteci' kimliğini koruyor oluyorsun. Ben esas işin bu kısmıyla ilgiliyim." dedi.

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