Erman Toroğlu'nun çişli ölçüsü : İşerken şeyini görüyorsan deyince Yılmaz Vural kıpkırmızı oldu

Erman Toroğlu ve Yılmaz Vural'ın Youtube'daki programları 'çiş' mevzusu ile gündem oldu. Erman Toroğlu fit olmanın ölçüsünü belden aşağı bir örnekle anlattı. Yılmaz Vural Erman Toroğlu 'işerken şeyini' deyince kıpkırmızı oldu. 'Seninle ahlaksız olacağım' diyen Yılmaz Vural hem utandı hem kahkaha attı. Erman Toroğlu ilk eşini boşayıp kendisinden 34 yaş küçük yeni eşi Ezgi Yavuz ile evlenmişti.

Youtube üzerinden yayınlanan Endekxspor kanalında program yapan Yılmaz Vural ile Erman Toroğlu 'çiş' mevzusu ile sosyal medyanın diline düştü. Futbol yorumları yerine öne çıkan mevzuyu Erman Toroğlu açtı. Eski eşini boşayıp genç bir eş alan Erman Toroğlu 'fit" olmanın ölçüsünü 'şeyiyle' verdi.

34 yaş küçük eş almıştı

Erman Toroğlu şöhreti ve parayı bulunca eşini boşamış ve kendinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmişti. Genç eş alınca kilosuna ve görünümünü daha fazla dikkat eden Erman Toroğlu, Yılmaz Vural göbekli olduğunu söyleyince herkesin diline düşen fit olma ölçüsünü verdi.

İşerken şeyini görüyorsan

"Ben halk çocuğuyum' diyen Erman Toroğlu, fit olma ölçüsünü cinsel organını görmeyle örneklendirdi. Erman Toroğlu aynen şunları söyledi:

-Bak ben halk çocuğuyum. İşerken görüyorsan kendi şeyini o zaman kilolu değilsin.

Yılmaz Vural utandı: Seninle ahlaksız olacağım

Yılmaz Vural ise duydukları ile kıpkırmızı oldu. Utanan Yılmaz Vural "Sen zenci misin şu göbekle nasıl görüyorsun" diye sordu. Erman Toroğlu ise "Görüyorum hocam" diye ısrar etti. Yılmaz Vural bunun üzerine "Oğlum seninle bu programda ahlakım bozulacak" dedi.