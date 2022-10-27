AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı! Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliği resmen düştü
ŞANLIURFA Milletvekili Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası TBMM Genel Kurulu'nda oylandı ve Fakıbaba'nın milletvekilliği düşürüldü. Meclis'in kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.Abone ol
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.
Eşref Fakıbaba’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Şanlıurfa millletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84'üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 26.10.2022 tarihli 12'nci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.
Meclis'te hangi partinin kaç vekili var?
Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.