BIST 3.976
DOLAR 18,60
EURO 18,76
ALTIN 995,13
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı! Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliği resmen düştü

AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı! Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliği resmen düştü

ŞANLIURFA Milletvekili Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası TBMM Genel Kurulu'nda oylandı ve Fakıbaba'nın milletvekilliği düşürüldü. Meclis'in kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Abone ol

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.

Eşref Fakıbaba’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Şanlıurfa millletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84'üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 26.10.2022 tarihli 12'nci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.

Meclis'te hangi partinin kaç vekili var?

Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yangın! Metruk binada başladı 5 binaya sıçradı
İstanbul'da yangın! Metruk binada başladı 5 binaya sıçradı
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
İsmail Saymaz: Biz AK Parti'nin açılımının bir parçası değiliz!
İsmail Saymaz: Biz AK Parti'nin açılımının bir parçası değiliz!
Hakan Şükür röportajı Nihat Genç'i çılgına çevirdi!
Hakan Şükür röportajı Nihat Genç'i çılgına çevirdi!
Amasya Valiliğinden Özdağ'ın iddialarına yanıt: Hukuki işlem başlatılacak
Amasya Valiliğinden Özdağ'ın iddialarına yanıt: Hukuki işlem başlatılacak
Elon Musk, Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi
Elon Musk, Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi
Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan şahsa 8 ay hapis
Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan şahsa 8 ay hapis
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
Ali Babacan: TOGG açılışına davet edilmedim, edilsem de gidemezdim
Ali Babacan: TOGG açılışına davet edilmedim, edilsem de gidemezdim
Bakan Nebati'den Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a tepki
Bakan Nebati'den Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a tepki
Hem işimi görsün hem ucuz olsun diyenler için 2 bin TL altında akıllı telefonlar
Hem işimi görsün hem ucuz olsun diyenler için 2 bin TL altında akıllı telefonlar