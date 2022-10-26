BIST 3.976
DOLAR 18,60
EURO 18,76
ALTIN 995,44
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor

Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor

Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.

Abone ol

Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı.

Toplantının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

1.5 yıllık sözleşme imzalayacak

Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

Beşiktaş'la 2 şampiyonluk yaşadı

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez de berabere kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan: TOGG açılışına davet edilmedim, edilsem de gidemezdim
Ali Babacan: TOGG açılışına davet edilmedim, edilsem de gidemezdim
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Bakan Nebati'den Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a tepki
Bakan Nebati'den Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a tepki
Hem işimi görsün hem ucuz olsun diyenler için 2 bin TL altında akıllı telefonlar
Hem işimi görsün hem ucuz olsun diyenler için 2 bin TL altında akıllı telefonlar
Çiftlere önemli uyarı: Bu durum cinsel hayatınızı öldürüyor
Çiftlere önemli uyarı: Bu durum cinsel hayatınızı öldürüyor
Ramazan Kadirov, Rusya için 'büyük cihat' çağrısı yaptı
Ramazan Kadirov, Rusya için 'büyük cihat' çağrısı yaptı
Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir erkek tipi tüylenmeyi bitirecek doğal çözümler!
Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir erkek tipi tüylenmeyi bitirecek doğal çözümler!
Adaçayının bu faydalarını öğrenince 'Neden bu zamana kadar içmedim?' diyecekseniz!
Adaçayının bu faydalarını öğrenince 'Neden bu zamana kadar içmedim?' diyecekseniz!
Sakatattan vazgeçemeyenlere enfes dil çorbası tarifi!
Sakatattan vazgeçemeyenlere enfes dil çorbası tarifi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Berdan Mardini fena madara oldu! Burnunu karıştırıp yemek yaptı, yorum yağdı
Berdan Mardini fena madara oldu! Burnunu karıştırıp yemek yaptı, yorum yağdı
İyi Partili Eşref Fakıbaba'nın vekilliği düştü
İyi Partili Eşref Fakıbaba'nın vekilliği düştü