Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor

Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.Abone ol
Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı.
Toplantının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
1.5 yıllık sözleşme imzalayacak
Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.
Beşiktaş'la 2 şampiyonluk yaşadı
2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.
Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez de berabere kaldı.