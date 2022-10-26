Adaçayının bu faydalarını öğrenince 'Neden bu zamana kadar içmedim?' diyecekseniz!

Adaçayı çok eski zamanlarda bahçelerde yetiştirilen, sağlığa birçok faydası bulunan mucize olarak yetiştiriliyordu. Küçük ve yazlık yerlerde sokaklara kurulmuş adaçayı standlarını hala görebilirsiniz. Adaçayını değişik şekillerde tüketebilirsiniz. Adaçayı nasıl, günde kaç kez tüketilmeli?...

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Adaçayı vücudumuz için tepeden tırnağa faydalı bir bitkidir. Hatta eskiler "Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye!" diyerek adaçayının faydalarına vurgu yapmışlardır. Adaçayından maksimum etkiyi almak için doğru şekilde demlemeli ve tüketmelisiniz. İşte adaçayının faydaları...

Adaçayının faydaları

Adaçayı depresyona iyi gelir.

Adaçayı zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Adaçayı bronşit ve astım belirtilerini hafifletir.

Adaçayı karaciğeri temizler.

Adaçayı idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur.

Adaçayı aşırı terlemeyi azaltır.

Adaçayı stresi azaltır.

Adaçayı sakinleştirir.

Adaçayı menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Adaçayı mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

Adaçayı hafızayı güçlendirir.

Adaçayı Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

Adaçayı kan şekerini düşürür.

Adaçayı dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır.

Adaçayı ağız yaralarının tedavisinde kullanılır.

Adaçayı sinirsel baş ağrısını hafifletir.

Adaçayı safra kesesini çalıştırır.

Adaçayı gargara suyu olarak kullanılır.

Adaçayı boğaz ağrısını alır.

Adaçayı yaşlılığı geciktirir.

Adaçayı selülit sorununu minimum seviyeye indirir.

Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. İlk yöntem herkesin bildiği gibi, normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının içimi daha hafif oluyor.

Adaçayı demlemek için taze adaçayı veya kurutulmuş adaçayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 taze adaçayı yaprağı veya tepeleme 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak adaçayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. Beş dakikadan fazla demlenirse tadı acı olabilir.

Adaçayının zararları

Adaçayı çok faydalı ve bitkisel olsa da gereğinden fazla tüketilmesinin zararları olabilir. Sağlığımız için yararlı olan adaçayının zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi, sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.

Adaçayı nane ailesine dahil olan bir bitkidir. Otlara karşı alerjisi olan kişilerin, adaçayını çay şeklinde ya da yiyeceklere ekleyecek şekilde kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi alerjik semptomlar yaşanabilir.