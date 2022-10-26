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İyi Partili Eşref Fakıbaba'nın vekilliği düştü

İyi Partili Eşref Fakıbaba'nın vekilliği düştü

İyi Partili Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Fakıbaba'nın TBMM üyeliği oy birliği ile düşürüldü.

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AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'ye katılacağını açıklamıştı.

İyi Parti'nin grup toplantısına katılan Fakıbaba'ya Meral Akşener parti rozeti takmıştı.

İstifası kabul edilerek vekilliği düşürüldü

İyi Partili Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi.

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