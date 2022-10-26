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Evet demeden önce burcunu sorun! İşte ayaklarınızı yerden kesecek burçlar

Evet demeden önce burcunu sorun! İşte ayaklarınızı yerden kesecek burçlar

Astroloji meraklıları, evleneceği kişinin burcunun özellikleriyle daha yakından ilgileniyor. Eğer müstakbel eşiniz ya da sevgiliniz bu burçlardan birine sahipse, yaşadınız! Bu burçlar, evlendiği kişiyi ya da hayatındaki kişiyi mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. İşte evlenince size dünyaları verecek burçlar...

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Evlilik denildiği zaman akla gelen önemli kriterlerden biri burç uyumu ve burç özellikleridir. Fakat her uyumlu burç, evlilikle başa çıkacak diye kesin bir durum da yoktur. Karakterimizi, günlük hayatımızı, ruh halimizi etkileyen burçlarımız evlendiğimizde de bizimle beraber kendini göstermeye devam ediyor ve bazı davranışlarımıza sebep oluyor olabilir... Hangi burçlar evliliği kaldırabilir? Hangi burçlarla evlenmek bizi mutlu eder? İşte evliliğe en uygun 3 burç...

Yengeç burcu düzen ve tertip ister

Yengeç burcu insanı çok evcimendir. Eviyle ilgilenmeyi, çocukları ve eşiyle vakit geçirmeyi oldukça sever. Düzen ve tertip, onları yakalayabileceğiniz en hassas noktalardan bir tanesidir. Hassas karaktere sahip olan yengeç insanı, duygusallığı ve romantizmi oldukça sever. Aile, onlar için dünyanın en önemli ve en korunması gereken kavramıdır. Yıkıcı değil yapıcı olmak isteyen yengeç burcuyla yapacağınız evlilik; düzensiz yaşıyorsanız hayatınızı düzene sokacak, çözemediğiniz sorunları bile çözmek için sizi cesaretlendirecektir. Aranızda problem yaşasanız bile bunu çok uzatmayacak ve sizi yumuşatmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. 

Boğa burcu ince eler sık dokur

Boğa burcu insanı için karar vermek çok zordur. Bir şey hakkında net bir karara varmadan önce ince eleyip sık dokur. Yani sizinle evlenmek istiyorsa kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Boğa burçları, evliliklerinden güç alırlar. Evliliklerini bir dayanak olarak görüp, her şeyin yolunda gitmesi için ellerinden geleni yaparlar. Partneriniz bir boğaysa her türlü ihtiyacınız karşılanacak demektir. Ondan istediğiniz hiçbir şeyi aksatmayacak ve sizi memnun edecektir. Bu burca sahip olan kişi, eşini sahiplenir ve hayatının merkezine koyar. Sevgi dolu bir ebeveyn ve ideal eş olacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Bir boğayla evlenecekseniz, hayatınızın en doğru kararlarından birini vermişsiniz demektir.

Koç burcu bol bol gezer

 Rutin bir hayatınız varsa evlilik yapmak için koç burcu bir eş ideal olacaktır. Neşeli kişiliğiyle size eğlenceli bir evlilik hayatı yaşatacak, bol bol gezmek isteyecektir. Koç burcu bir eş rutin hayatı sevmez. Eğlenceli yapılarıyla, sıkıcı işleri eğlenceli hale getirmek onlardan sorulur. Koç burcu kişileri, partnerinden uysallık bekler. Sadakati sever, yalandan hiç hoşlanmaz ve üzerinde hakimiyet kurulmasından nefret eder. Öyle ki, bu konularda ona uyum sağlarsanız, sizi dünyanın en mutlu insanı yapmak için hazırdır. Özellikle bir erkekseniz, koç burcu kadınıyla evlenmek için hiç düşünmeyin bile... Evlilik hayatınız, tahmin edeceğinizden daha güzel ve renkli olacaktır.

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