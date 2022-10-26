Mide bulandıran şöhret! Klozet yalayarak fenomen oldu, 'aile' hamlesi şaşkına çevirdi

ABD’de 23 yaşındaki genci, klozet yalayarak kavuştuğu 'şöhret' zehirledi. Mide bulandırıcı TikTok akımı ile ünlü olan Larz, bir anda 9 kardeşini hayatından sildi. Kardeşlerini sosyal medyadan da engelleyen Larz, 'benimle aynı sayıda takipçiye sahip olmayan insanlarla konuşmayacağım' dedi.

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ABD’de 23 yaşındaki Larz adlı genç, 2020’de o dönem TikTok’ta moda olan klozet yalama akımına katılmıştı. Ancak kendisine şöhreti bu video değil, videodan birkaç gün sonra koronavirüse yakalanıp hastanelik olması getirmişti.

Tüm dünyada haber bültenlerinde yer alan Larz, bu olaydan sonra Instagram’da 400 bin takipçiye ulaşmıştı.

Bir anda ‘şöhret delisi’ olan Larz, kendisi kadar ünlü olmadıkları gerekçesiyle ailesiyle bağını kesti.

9 kardeşini engelleyip böyle dedi

Larz,9 kardeşi olduğunu ancak hepsini sosyal medyada engellediğini söyledi ve takipçi sayılarını önemli ölçüde artırana kadar engeli kaldırmayacağını açıkladı. Larz “Ben herkesten daha ünlüyüm ve benimle aynı sayıda takipçiye sahip olmadıkça ünlü olmayan insanlarla konuşmayacağım” dedi.

Saçma sapan bir şekilde koronavirüs salgınıyla alay etmek için TikTok'ta yayılan akımı başlatan fenomenlerden biri de Ava Louise olmuştu. Louise, uçak tuvaletinde corona virüsü challenge yaparak klozeti yalamıştı. Louise, “Bunu paylaşın ki insanlar uçak tuvaletinde nasıl hijyenik olunacağını görsün” notunu düşmüştü.

Genç kadının paylaşımı sosyal medyada hızla yayılmış tepkiler gecikmemişti.