Cildi en az 20 yaş genç gösteren güzellik sırları! Domatesi ince ince dilimleyip haftada bir kez...

Yaşımızdan daha genç görünmek, güzelleşmek uğruna bıçak altına yatıp ağrılı, sızılı estetik süreçlerine dahil olabiliyoruz. Estetik operasyonlara gerek kalmadan, cildimizi genç ve diri tutmak artık elimizde olan bir şey. Cildi olduğundan 20 yaş daha genç gösterecek bazı tüyoları internethaber.com okurlarıyla paylaşıyoruz!

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Yaşla beraber cildimizde bulunan kolajen miktarı azalıyor. Cildi canlı ve genç tutan kolajen eksikliğiyle olduğumuzdan daha yaşlı görünebiliyoruz. Dupduru ve genç görünen bir cilt için yapılması gerekenler ise aslında oldukça basit. Peki genç görünen bir yüze sahip olmak için hangi güzellik sırlarını denemeli? İşte cildinizi olduğundan 20 yaş daha genç gösterecek bazı küçük tüyolar!

Fazla makyaj yapmaktan kaçının

Elinizden geldiğince doğal görünün ki cildinizi yıpratmayın. Ne kadar doğal olduğu tartışılıyor olsa da her makyaj malzemesi kimyasal madde içermektedir. Bu yüzden sürekli kimyasal madde ile etkileşim halinde olduğunuzdan dolayı yavaş yavaş genç görüntünüzü kaybediyorsunuz.

Kırışıklıklar için patates

Daha genç görünmek için patatesi kullanabilirsiniz. Patates cildinizi aydınlatır ve kırışıklıkları yok eder. Her gün düzenli olarak 15 dakika boyunca cildinize patates maskesi uygulayarak kırışıklıklara veda edebilirsiniz. Patates suyu ile çiğ patates posasını da cilt güzelliği için de tercih edebilirsiniz. Yüz hatlarınız daha temiz görünmesi ve cildinizin esnemesi için patates maskesine bir miktar limon suyu eklemelisiniz.

Sıcak suyu fazla kaçırmayın

Banyo yaparken aşırı sıcak su ile duş alırsanız cildinizin tahriş olmasını ve genç görüntüsünün yok olmasını sağlarsınız. Bu durumdan etkilenmemek istiyorsanız duş aldığınız suyun çok sıcak olmamasını sağlayın. Sıcak su ile kalmayıp çok kuvvetli sabunlar kullandığınız taktirde cildiniz kurur ve koruyucu yağları cildinizden uzaklaştırır. Son olarak duş sonrasında cildinizi kurulama aşamasındayken tahriş etmemek için yumuşak havlu kullanmalısınız.

Domates dilimleriyle maske

Mat bir görüntüye sahip olan ve stresli yaşam yüzünden gençliğini kaybetmiş yüzler için domates dilimleri birebirdir. Domates dilimlerini kullanarak kendinize maske yapın ve uygulamaya başlayın. Cildinizin daha yumuşak, nemli ve genç görünmesini istiyorsanız domatesleri güzelce dilimleyip bu dilimleri haftada bir 20 dakika olmak şartıyla cildinize uygulayın. Eğer cildinizde iltihap bulunuyorsa dilimlemiş olduğunuz domates yerine suyundan da yararlanabilirsiniz. Domatesin suyunu alın ve iltihaplı bölgeyi ovalayın. Zeytinyağı ile domatesin posasını karıştırarak da elde edeceğiniz karışım ile yapacağınız doğal maskeyi cildinize uygulayarak cildinizin tonunu düzeltebilirsiniz.

Bol bol su

Günde en az 2 litre su tüketirseniz cildiniz kendini daha hızlı yeniler ve zararları yok eder. Düzenli olarak su tüketmeniz için her gittiğiniz yere suyunuzu da götürün.

Uykunuzu alın

Güzelliğinizi elde tutmak istiyorsanız yeterli ve düzenli olarak uykunuzu almalısınız. Eğer düzenli ve yeterli olarak uykunuzu almazsanız cildinizin dinlenmesi zorlaşır ve genç görüntüsü yok olur.

Bal mucizesi

Dünya üzerindeki en iyi doğal nemlendiricilerden biri olan bal, içeriğinde bol miktarda mineral ve diğer organik elementler içerdiğinden dolayı hücreleri daha hızlı yeniler ve genç görünmenizi sağlar. Balı düzenli olarak kullandığınız taktirde kırışıklıklarınız azalır. Yalnız, alerjik problemlere sahipseniz balı kullanmanız pek de doğru olmaz. Balın gençleştirici özelliğinden faydalanmak için bu gıdayı yalnızca boyun ve yüz bölgenize uygulamalısınız. Balı sürün ve 20 dakika bekleyin.Bekleme süresi sona erdikten sonra ılık su yardımıyla durulayın. Gençleştirici maske yapmak istiyorsanız da tarçın ile balı eşit miktarda karıştırıp yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

Cildinizin genç kalmasını istiyorsanız Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Damıtılmış Hindistan cevizi yağı ile cildinizin sıkılaşmasını, beslenmesini ve nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Hindistan cevizinin yağı, pul pul olan ölü derilerin yok olmasını ve daha yumuşak bir cilde sahip olmasını sağlar. Damıtılmış Hindistan cevizi yağını uyguladığınızda faydalarını kolaylıkla görebilirsiniz. Yağı, cildinize ince bir katman biçiminde uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Bekleme süresi sona erdikten sonra hijyenik ve temiz peçete yardımıyla temizleyin.