Sefo İskoç eteği giydi, sosyal medya ayağa kalktı: Eleştirilere ise böyle cevap verdi!

Tutsak, Toz Duman, Bilmem mi ve özellikle Isabelle parçasıyla müzik piyasasını alt üst eden Sefo bu kez de giydiği İskoç eteği ile sosyal medyanın gündemine geldi. İskoçya'ya giden ünlü rapçi İskoç erkeklerinin giydiği geleneksel olan ve 'Kilt' adı verilen kıyafeti ile poz verdi. Fotoğraf karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü isim Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta linç edildi. Gelen eleştiriler sonrası suskunluğunu bozan Sefo ise böyle cevap verdi.

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Son döneme ve müzik piyasasına çıkardığı şarkılarla damga vuran rapçi Sefo arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü isim İskoç eteği olarak da bilinen ve Kilt adı verilen ülkenin geleneksel kıyafetini giydi ve o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Sefo'nun eteği sosyal medyayı salladı

Son zamanların popüler şarkıcısı olan Sefo ismiyle tanınan Seyfullah Sağır, paylaşımıyla gündem oldu. Gittiği İskoçya'da giydiği eteği ile Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan ünlü rapçi videolar çekip, pozlar verdi.

"SefoHaddiniBil"

Instagram hesabından etekli pozunu "Scotishman" başlığıyla paylaşan Sefo'ya sosyal medya kullanıcıları Twitter'da "SefoHaddiniBil" etİketiyle paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.

İşte Sefo'ya gelen tepkilerden bir kaçı;



Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu da İskoçya turuna çıkmış ve burada kiltli fotoğraflarıyla gündem olmuşlardı.

Sefo'nun Instagram paylaşımları ve eleştirilere cevabı;

İskoç Erkekleri neden etek giyer?

Sefo'nun etek giymesi sosyal medyaya damga vururken, İskoçya'da İskoç erkekleri neden etek giyer? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. İskoç eteği olarak bilinen ve Kilt adı verilen kıyafet İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu etekler aslında ulusal gururun ve aile/klan ilişkilerinin önemli bir sembolüdür.

İskoçya'da Tarihi 1500'lü yıllara dayanan kilt giyme geleneği hala sürüyor. İskoç kostümü; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşur. Ayrıca kilt İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolüdür.

Sefo kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sefo veya gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.

28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı.

Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır. 21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının beati Aerro tarafından hazırlanmışken, Yase şarkıya eşlik etmiştir.

Sefo'nun Esenyurt Üniversitesi'nden mezun olduğu belirtiliyor.

Sefo şarkıları nelerdir?

Yalan (2018)

Poz (2019)

Up Down (2019)

362 (2019)

Derdi Ne? (2019)

Başa Sar (ft. Aerro, Yase) (2020)

Rest (2020)

Kaybol (ft. Revart) (2020)

Nerdeyim? (2020)

Geri Gel (2020)

Ardından (2021)

YOUNGSTAR (2021)

İhtiyacım Yok (2021)

Liman (2021)

Toz Duman (2021)

Bonita (ft. Reynmen) (2021)

Bilmem Mi? (2021)