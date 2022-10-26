AK Parti'den 11 parti liderine davet gitti! HDP, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na davet yok

AK Parti, cuma günü gerçekleştireceği, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına, CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partinin genel başkanını davet etti. DEVA, Gelecek ve HDP'ye ise davetiye gönderilmediği bildirildi.

Abone ol

AK Parti, muhalif bilinen gazetecilerin de davet edildiği ve cuma günü gerçekleştirilecek "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına , CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partiyi davet etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve HDP'ye ise davetiye gönderilmedi.

İşte davet giden parti ve liderler

Yeni Şafak'ın haberine göre, “Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İyi Parti genel başkanları davet edildi. DEVA, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

Erdoğan tek konuşacı olacak

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş insanları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.