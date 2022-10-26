BIST 3.983
DOLAR 18,61
EURO 18,66
ALTIN 999,44
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den 11 parti liderine davet gitti! HDP, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na davet yok

AK Parti'den 11 parti liderine davet gitti! HDP, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na davet yok

AK Parti, cuma günü gerçekleştireceği, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına, CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partinin genel başkanını davet etti. DEVA, Gelecek ve HDP'ye ise davetiye gönderilmediği bildirildi.

Abone ol

AK Parti, muhalif bilinen gazetecilerin de davet edildiği ve cuma günü gerçekleştirilecek "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına , CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partiyi davet etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve HDP'ye ise davetiye gönderilmedi. 

İşte davet giden parti ve liderler

Yeni Şafak'ın haberine göre, “Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İyi Parti genel başkanları davet edildi. DEVA, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

Erdoğan tek konuşacı olacak

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş insanları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Andera Pirlo'dan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar
Andera Pirlo'dan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Kardeşiyle birlikte kurtuldu, ikna edemediği ablasını kaybetti: Başkaları ölmesin
Kardeşiyle birlikte kurtuldu, ikna edemediği ablasını kaybetti: Başkaları ölmesin
Milli metro projesinin tasarımına 2023'te başlanacak
Milli metro projesinin tasarımına 2023'te başlanacak
Elektriğe zam geldiyse ağzınızın tadı kaçmasın tencerede yumuşacık kek tarifi
Elektriğe zam geldiyse ağzınızın tadı kaçmasın tencerede yumuşacık kek tarifi
Bahçeli'den Halit Kıvanç için taziye mesajı
Bahçeli'den Halit Kıvanç için taziye mesajı
Nantes, Mostafa Mohamed için harekete geçti
Nantes, Mostafa Mohamed için harekete geçti
Balıkesir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Balıkesir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Eşi rahatsızlandığı için ekiplere haber verdi! Gerçek dehşete düşürdü
Eşi rahatsızlandığı için ekiplere haber verdi! Gerçek dehşete düşürdü
CHP'li Özel'den TSK'ya iftira atan Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki: Asla kabul edilemez
CHP'li Özel'den TSK'ya iftira atan Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki: Asla kabul edilemez
Çin'in eski liderini kolundan tutup salondan çıkardılar yeni görüntüler gizemi daha da artırdı
Çin'in eski liderini kolundan tutup salondan çıkardılar yeni görüntüler gizemi daha da artırdı
Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz
Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz