Çin'in eski liderini kolundan tutup salondan çıkardılar yeni görüntüler gizemi daha da artırdı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Pekin'de 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kongresinde eski Devlet Başkanı Hu Jintao'nun kameraların önünde salondan zorla çıkarılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Singapur merkezli Channel News Asia tarafından yayınlanan yeni görüntüler, Hu Jintao'nun salondan neden çıkarıldığına dair spekülasyonları daha da arttırdı ve olayın gizemini daha fazla derinleştirdi.

Görüntülerde Hu'nun solundaki Politbüro üyesi Li Zhanshu'nun eski liderin önündeki dosyayı alıp kendisi ile konuştuğu daha ayrıntılı olarak görülüyor.

ÇKP Kongresi'nde Politbüro üyesi bir kişi eski Devlet Başkanı Hu Jintao'nun belgelerini alıyor ve tekrar almasına müsade etmiyor.

Ardından mevcut lider Şi Cinping, Hu Jintaou'yu salondan çıkmaya ikna etmek için mücadele eden bir başka kişiye uzun talimatlar veriyor.

ÇKP Kongresi'nde Şi Cinping, Hu Jintao dışarı çıkarılmadan önce Politbüro üyesine uzun uzun talimat veriyorCNA / AP ekran görüntüsü

Bu beklenmedik sahne yoğun spekülasyonları beraberinde getirirken kimileri bunun Şi tarafından planlanan ve uzlaşı odaklı Hu döneminin kesin olarak sona erdiğini göstermek için kasıtlı bir güç gösterisi olduğunu savunuyor.

Kimileri ise abartılacak bir durumun olmadığını ve yaşananların Hu'nun sağlık durumunun kötüleşmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyor.