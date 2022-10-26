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İstanbul barajları alarm veriyor! Durum fena su metrelerce çekildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul barajları alarm veriyor! Durum fena su metrelerce çekildi

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı, sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile susuz kaldı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 45,07 seviyesine gelirken, İstanbul genelinde barajlarda doluluk oranı yüzde 42,21 seviyesine geriledi

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İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi nedeniyle İstanbul genelinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 42,21 seviyelerine geriledi.

Ömerli Barajının doluluk oranı ise yüzde 45,07 seviyesi ile son bir yıl içerisinde ay sonlarında ölçülen en düşük oranı görmüş oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle;
Ömerli Barajı yüzde 45,07
Darlık yüzde 44,37
Elmalı yüzde 46,15
Terkos yüzde 44,77
Alibey yüzde 26,93
Büyükçekmece 48,77
Sazlıdere yüzde 45,19
Istrancalar yüzde 35,08
Kazandere yüzde 31,45
Pabucdere 10,66

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