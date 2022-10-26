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Bakan Varank'tan Togg açıklaması 2023'te üretilecek araç sayısı

Bakan Varank'tan Togg açıklaması 2023'te üretilecek araç sayısı

Yerli otomobil Togg fabrikası 29 Ekim’de açılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un üretimine ilişkin, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek." dedi.

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Yerli otomobil Togg’un Gemlik Kampüsü açılış için gün sayıyor. Yıl bitmeden robotlu seri üretime geçilecek olan fabrika 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.

Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.

Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.

Satış anlamında da hedefledikleri tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu kaydeden Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi" dedi.

"Aslında içlerinden ayakta alkışlıyorlar"

Haber Türk canlı yayınında konuşan Bakan Varank, ülkeye ait milli projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemediklerini, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni gerçekten ülkeyi otomotiv endüstrisinde çağ atlatacak bir proje olarak gördüklerini belirtti.

Projeyi bu yüzden başından beri desteklediklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Herkesin gururla baktığı bu projeye açıkçası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet etmemiz gerektiğini düşündük. Sadece onları değil milletvekillerini de bu törene davet ettik. Gelsinler bu gururu birlikte yaşasınlar, görsünler istedik ama gerçekten gösterdikleri tavır hoş bir tavır değil. Bu noktada tabi şirketle istişare ederek davetiyeleri kendi adımla gönderdim. Şirket yetkilileri 'Bakanım sizin göndermeniz Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak daha şık olur.' dedi. Bu manada da hem Bakanlığın hem de şirketin logosunun olduğu, altında imzamın olduğu bir davetiyeyi kendilerine gönderdik. Bu işin siyasi bir tarafı yok ama bence kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Çünkü daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. 'Bir araç tanıttılar, bu aracı ne zaman üretecekler, hani bu araç' diye açıklamaları oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanından bir daveti kendine yediremiyorsa gidip bakanlıkların da kapısına dayanmaması lazım."

Varank, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık" sözlerine ilişkin, "Bu saatten sonra şirket yönetimi niye davet etsin? Böyle tartışmalar bu işi gölgeliyor. Aslında içlerinden ayakta alkışlıyorlar. Çünkü böyle bir projeyi bu kadar kısa bir sürede hayata geçirebilmek..." diye konuştu.

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