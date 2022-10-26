AK Partili Kiraz Belediye Başkanı'nın odasından dinleme cihazı çıktı

KİRAZ Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu’nun makam odasında böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı bulundu. Yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Abone ol

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu’nun makam odasında, rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında dinleme cihazı tespit edildi. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından konu emniyet birimlerine bildirildi.

Kiraz Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir. İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur.”