Bolu'da üç hırsız 11 villayı soydu 2 milyon liralık vurgunda pes dedirten olay

BOLU'da 11 villadan 2 milyon TL değerinde hırsızlık yapan 3 şüpheli yakayı ele verdi. Suç dosyaları kabarık olan şüphelilerin, girdikleri villada sucuk ve kümesteki tavukları pişirip yemeleri yok artık dedirtti. Çalınan ziynet eşyası, para, elektrikli ev eşyası ve antika değeri olan eşyalardan bazıları ele geçirilirken bir kısmının da hırsızlar tarafından satıldığı tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda Sağlık, Dodurga, Küçükberk, Kültür, Soku ve Sandallar mahallelerindeki 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkta kullanılan aracı belirleyen ekipler, takip sonucunda çeşitli suçlardan kaydı bulunan T.Ö. (44), M.K. (25) ve H.K'yi (30) gözaltına aldı.

2 milyon liralık soygun

Olayla ilgili 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda evlerden çalınan toplam 2 milyon değerinde ziynet eşyası, para, elektrikli ev eşyası ve antika değeri olan eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyaların bir kısmının satıldığı tespit edilirken, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Villada pişirip yemişler

Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi. Şüpheliler T.Ö.’nün 20, M.K.’nın 25 ve H.K.’nın 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.