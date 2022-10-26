BIST 3.982
DOLAR 18,61
EURO 18,65
ALTIN 999,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da üç hırsız 11 villayı soydu 2 milyon liralık vurgunda pes dedirten olay

Bolu'da üç hırsız 11 villayı soydu 2 milyon liralık vurgunda pes dedirten olay

BOLU'da 11 villadan 2 milyon TL değerinde hırsızlık yapan 3 şüpheli yakayı ele verdi. Suç dosyaları kabarık olan şüphelilerin, girdikleri villada sucuk ve kümesteki tavukları pişirip yemeleri yok artık dedirtti. Çalınan ziynet eşyası, para, elektrikli ev eşyası ve antika değeri olan eşyalardan bazıları ele geçirilirken bir kısmının da hırsızlar tarafından satıldığı tespit edildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda Sağlık, Dodurga, Küçükberk, Kültür, Soku ve Sandallar mahallelerindeki 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkta kullanılan aracı belirleyen ekipler, takip sonucunda çeşitli suçlardan kaydı bulunan T.Ö. (44), M.K. (25) ve H.K'yi (30) gözaltına aldı.

2 milyon liralık soygun

Olayla ilgili 2 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda evlerden çalınan toplam 2 milyon değerinde ziynet eşyası, para, elektrikli ev eşyası ve antika değeri olan eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyaların bir kısmının satıldığı tespit edilirken, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Villada pişirip yemişler

Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi. Şüpheliler T.Ö.’nün 20, M.K.’nın 25 ve H.K.’nın 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Küçükkaya, AK Parti davetini Akşener'e 'Biz ne yapalım sizce' diye sordu ortalık karıştı
İsmail Küçükkaya, AK Parti davetini Akşener'e 'Biz ne yapalım sizce' diye sordu ortalık karıştı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Vazelini yüzüne sürenler hemen bırakın! Vazelinin kullanım alanları bilinmeyen zararları
Vazelini yüzüne sürenler hemen bırakın! Vazelinin kullanım alanları bilinmeyen zararları
Eşref Fakıbaba resmen İYİ Parti'de! Fakıbaba'ya rozetini Meral Akşener taktı
Eşref Fakıbaba resmen İYİ Parti'de! Fakıbaba'ya rozetini Meral Akşener taktı
Ali Koç VAR sunumunda ortaya attı, herkes o hakemin kim olduğunu merak etti
Ali Koç VAR sunumunda ortaya attı, herkes o hakemin kim olduğunu merak etti
Arkadaşları gece kulübünde dövülünce intikam için harekete geçti
Arkadaşları gece kulübünde dövülünce intikam için harekete geçti
Kapalıçarşı'nın çatısında koştu: Büyükelçi'den Skyfall 007 göndermesi: Ceketi çıkarsam iyi olur
Kapalıçarşı'nın çatısında koştu: Büyükelçi'den Skyfall 007 göndermesi: Ceketi çıkarsam iyi olur
Volkswagen'in tedarik açıklaması korkuttu
Volkswagen'in tedarik açıklaması korkuttu
Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Türk doktor buldu dünya tıp literatürüne girdi! 5 dakika sürüyor hasta 2 saatte ayakta
Türk doktor buldu dünya tıp literatürüne girdi! 5 dakika sürüyor hasta 2 saatte ayakta
Rekabet Kurumu, Facebook'a rekor ceza kesti! Facebook, Instagram ve WhatsApp verilerini..
Rekabet Kurumu, Facebook'a rekor ceza kesti! Facebook, Instagram ve WhatsApp verilerini..
Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı davetine Sözcü yazarı Çiğdem Tokeri katılacak mı kararını duyurdu
Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı davetine Sözcü yazarı Çiğdem Tokeri katılacak mı kararını duyurdu