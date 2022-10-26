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Rekabet Kurumu, Facebook'a rekor ceza kesti! Facebook, Instagram ve WhatsApp verilerini..

Rekabet Kurumu, Facebook'a rekor ceza kesti! Facebook, Instagram ve WhatsApp verilerini..

Rekabet Kurumu tarafından Facebook hakkında yürüttüğü soruşturma sona erdi. Rekabet kurumu, Facebook'a Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 346 milyon lira ceza kesti.

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WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı. Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi. Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Facebook 346 milyon lira ödeyecek.

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