TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

'Türk Ordusu PKK'ya karşı kimyasal silah kullandı' iftirasını atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı...

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Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fincancı’nın Ankara’ya götürüleceği belirtiliyor. Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia edip, videosu olduğunu öne sürmüştü...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır" denildi.

Evindeki tabanca ve kaleşnikof fişekleri...

Şebnem Korur Fincancı'nın evinde 25 dolu 1 adet boş 9 mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 dolu, 1 adet 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu. Bahse konu fişeklerle ilgili alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Şebnem Korur Fincancı ve Kardelen F. Arıkan isimli şahısların 6136 Skm. suçundan ifadeleri alınacak.

Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

Fincancı'nın açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulunmuştu.

Şebnem Korur Fincancı ne demişti? Şebnem Korur Fincancı, Irak'ın kuzeyinde PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirterek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” demişti.

Erdoğan: TTB'nin ismini değiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın 'kimyasal silah' iddiasına sert sözlerle tepki göstermiş ve "Bu kişi ve kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değişmesini sağlayacağız" demişti.

Bakan Akar: Alçakça bir iftira

"TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. TSK’nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle, ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira..." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: TTB'nin kapısına kilit vurulsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek, bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum. Fincancı Türk vatandaşlığından atılmalı" demişti.