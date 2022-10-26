PKK'nın İsveç sefası bitiyor! İsveç: Türkiye'nin tüm şartlarını yerine getireceğiz

PKK'nın en rahat faaliyet gösterdiği Avrupa ülkelerinin başında gelen İsveç'ten PKK'nın keyfini kaçıracak açıklama. NATO’ya tam üyelik yolundaki İsveç’ten önemli mesajlar geldi. İsveç’in yeni merkez sağ hükümetinin Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye ile imzalanan mutabakattaki tüm koşulların yerine getirileceğini vurguladı.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yeni merkez sağ hükümetin Türkiye ile NATO’ya katılım anlaşması kapsamındaki tüm şartları yerine getireceğini söyledi. Amerikan Associated Press’e (AP) konuşan Billström, yeni hükümetin Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını aktararak, “PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak” dedi.

Üçlü mutabakatta yazılı her şeyi...

Billström, “Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız” dedi. Her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Billström, “Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir” diye konuştu.

Türkiye üyelik talebini durdurmuştu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya dahil olmama politikalarını değiştirmişti. NATO üyesi Türkiye, Stockholm ve Helsinki’nin NATO’ya katılma girişimini, iki ülkenin - özellikle İsveç - PKK üyeleri ve bağlantılı gruplar için güvenli bir sığınak haline geldiği endişeleri nedeniyle durdurmuştu.

Türkiye'nin talepleri nelerdi?

Hazirandaki NATO Zirvesi’nde İsveç’te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye desteği kesip, 2019’da Suriye’ye operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti. Bu iki ülke, Ankara’nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye’ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı. İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye’nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

PKK eylemlerinin adresi

İsveç’te resmi olmayan rakamlara göre 1980’lerden itibaren Irak, İran ve Türkiye’den göç eden yaklaşık 100 bin Kürt kökenli yaşıyor. Kürt kökenli nüfusun bir kısmı ise terör örgütü PKK/YPG’ye yakın duruyor. İfade özgürlüğü ve kültürel haklar adı altında İsveç, yakın zamana kadar sık sık örgüt yandaşlarının eylemlerine göz yumuyordu.