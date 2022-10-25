Bu 5 adımla libidonuzu tavan yaptıracaksınız

Evlilikler için cinsel birliktelik oldukça önemli bir konu. Ancak bu durum, iki taraftan birinin isteksiz olmasıyla birlikte bazı sorunlara yol açabiliyor. Peki cinsel isteği artırmanın yolları neler? İşte 5 adımda libidonuzu tavan yaptıracak öneriler...

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Hayatın bir parçası olarak bilinen cinsel ilişki, özellikle evli çiftler için oldukça önemli bir konu. Fakat bazı durumlarda çiftlerde cinsel istek düşüklüğü, türlü sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, libido ve testesteron seviyesinin optimal seviyeye ulaşması için neler yapılması gerektiği ile ilgili şu bilgileri verdi:

Ağırlık antrenmanı yapın

Egzersiz esnasında ağırlık antrenmanı yapın. Yağ yakmanın özgüveni arttırmak için harika bir yöntem olduğu bilinmektedir.

Aynı anda yapılan çalışmalar egzersiz yapan bireylerin vücutlarıyla daha rahat temas kurabildiklerini ortaya çıkarmıştır.

Kereviz, çikolata, istiridye, kabak çekirdeği

Bazı gıdaların testesteron üzerine direkt etkisi vardır. Kereviz ve çikolata hem erkek hem de kadında cinsel isteği yükselten bir etki yaratmaktadır.

İstiridye de testosteronu arttırıcı özelliğe sahip olup yalnızca erkeklerde işe yarar. Kabak çekirdeği bol miktarda çinko içerir, çinko da testosteron miktarının artmasına sebep olur.

Stresi hayatınızdan atın

Stres ile baş etme yöntemleri ile ilgili profesyonel yardım alabilirsiniz.

Gece hayatına son

Kalitesiz-düzensiz uyku alışkanlıkları ve gece hayatı hormonal dengenin bozulmasına sebep olur. Az uyuduğunuzda, hormonlar dengesizleşir ve zaman içinde cinsel isteğinizi yitirirsiniz.

Alkol özellikle kadınların libidosunu önemli oranda azaltmaktadır.

Elma suyu, kimyon, tarçın, kahve, karanfil

Bazı içeceklerin de afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. Örnek olarak elma suyunu kimyon ve tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz.

Kahve, en iyi libido güçlendirici olabilir. Hindistan'da karanfil, uzun süredir erkek cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için kullanılmaktadır.